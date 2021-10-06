banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Güzellik merkezlerine lazer epilasyon yasağı!
Güzellik merkezlerine lazer epilasyon yasağı!
Türkiye-Norveç maçına Alman hakem!
Türkiye-Norveç maçına Alman hakem!
ALES başvuruları başladı
ALES başvuruları başladı
Yeni 2021 Honda Accord Türkiye fiyatı açıklandı
Yeni 2021 Honda Accord Türkiye fiyatı açıklandı

Ormanı yaktığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İzmir’in Balçova ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş 06.10.2021, 12:47
Ormanı yaktığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İzmir’in Balçova ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir’in Balçova ilçesinde dün saat 06.30 sıralarında ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa zamanda kontrol altına alınırken, Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çıkan yangının ardından bölgede İ.B. isimli şüpheliyi yakalayarak jandarmaya teslim etti. İ.B.’nin jandarmadaki işlemleri işlemleri tamamlanırken, adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P