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Ormandan topladığı mantardan zehirlenen kişi hastanelik oldu
Kırklareli’nde ormandan topladığı mantardan yiyen bir kişi zehirlenerek hastanelik oldu.
Asayiş 20.11.2021, 19:22
Kırklareli’nde ormandan topladığı mantardan yiyen bir kişi zehirlenerek hastanelik oldu.
Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde ormanlık alandan topladığı mantarı pişirerek yiyen T.K. zehirlendi. Vize Devlet Hastanesi’ne başvuran T.K.’nin mantardan zehirlendiği tespit edildi. Öte yandan tedavi altına alının T.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.