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Ormanda üzerine kesilen ağaç düşen genç hayatını kaybetti

Samsun’da ormanda üzerine kesilen ağaç düşen genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 20.07.2022, 14:44
Ormanda üzerine kesilen ağaç düşen genç hayatını kaybetti

Samsun’da ormanda üzerine kesilen ağaç düşen genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yayla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanda yapılan ağaç kesimi sırasında üzerine devrilen ağaç düşen Şahin Ön (20), ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan yaralı genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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