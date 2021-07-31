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Ormanda kaybolan Emine öğretmeni arama çalışması sürüyor

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde dün sabah saatlerinde yürüyüş yapmak için evden çıkan ve ormanlık alanda kaybolan 45 yaşındaki Emine Gökkız isimli öğretmeni arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Asayiş 31.07.2021, 14:02
Ormanda kaybolan Emine öğretmeni arama çalışması sürüyor
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Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde dün sabah saatlerinde yürüyüş yapmak için evden çıkan ve ormanlık alanda kaybolan 45 yaşındaki Emine Gökkız isimli öğretmeni arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre İzmir’in Menemen ilçesinde öğretmen olan evli ve 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Emine Gökkız, 30 Temmuz günü sabah saatlerinde eşofmanlarını giyerek ve sadece yanına cep telefonunu alarak evden çıktı. İddiaya göre merkez Pınarbaşı Mahallesi Boğasak mevkiindeki ormanlık alana spor yapmak için giden Emine Gökkız’dan yakınları bir süre sonra haber alınamadı. Telefonu açık olan ve arandığında çalan Emine öğretmen için yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Ormanlık alanda kaybolan Emine Gökkız için polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Gece saatlerine kadar devam eden arama çalışması sonrasında Emine öğretmenin izine rastlanmadı. Arama çalışması bugün yine ormanlık alanda devam ediyor.
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