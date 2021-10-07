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Ormanda kaybolan 3 kişi 5 saat süren arama sonucu bulundu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde mantar toplamak için gittikleri Sarıçiçek Ormanlarında kaybolan 3 kişi, 5 süren arama çalışmaları sonucu bulundu.

Asayiş 07.10.2021, 09:55
Ormanda kaybolan 3 kişi 5 saat süren arama sonucu bulundu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde mantar toplamak için gittikleri Sarıçiçek Ormanlarında kaybolan 3 kişi, 5 süren arama çalışmaları sonucu bulundu.

Sarıçiçek mevkisindeki ormanlık alana mantar toplamaya giden 3 kişiden haber alamayan yakınları, 112 Acil Servis hattını arayarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren araması sonucu kaybolan 3 kişi bulundu.

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