Ormanda kasıtlı yangın çıkaran 5 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar Emirdağ Kent Ormanı’nın 6 farklı noktasında kasten yangın çıkaran 5 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, şahısların ormanı yaktıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz 30 Nisan’da Emirdağ Kent Ormanı’nın 6 farklı noktasında yangın çıkan yangınların ardından Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Polis ekipleri olayın ardından kent ormanı çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, çevredeki gördü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak A.T.Ç. (17), Alperen S. (22), İbrahim U. (21), Muhammet B. (21), Hüseyin B.’yi (20) gözaltına aldı. Şahıslar işlemlerinin ardından 6831 sayılı Orman Kanuna muhalefet (kasten orman yakma) suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi. Şahıslar buradaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Bolvadin Cezaevi’ne gönderildi.

Şahısların yangını neden çıkardıkları konusunda ifadelerine ulaşılamazken, polis ekipleri şüphelileri bulmak için saatler süren güvenlik kamera kayıtlarını büyük bir titizlikle izledikleri ve şüphelilere ulaştıkları kaydedildi.

Öte yandan, şahısların kasıtlı olarak yangın çıkardıkları Emirdağ Kent Ormanı’nda yaşları 25-30 arasında değişen yaklaşık 3 bin ağacın bulunduğu ve bunların büyük çoğunluğunu çam ağaçlarının oluşturduğu belirtildi.