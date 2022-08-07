Ormanda kafasına tomruk parçası çarpan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Bartın’ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda kafasına tomruk parçası çarpan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Çerde köyünde ailesi ile birlikte ormanlık alana giden ve iddialara göre başına tomruk parçası çarpan 6 yaşındaki Y.A. ağır şekilde yaralandı. Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan kız çocuğu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.