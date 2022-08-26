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Ormanda define ararken jandarmaya yakalandılar

Zonguldak’ta iki kişi ormanda define aradıkları sırada jandarma ekiplerine suçüstü yakalandı.

Asayiş 26.08.2022, 12:38
Ormanda define ararken jandarmaya yakalandılar

Zonguldak’ta iki kişi ormanda define aradıkları sırada jandarma ekiplerine suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkeze bağlı Köroğlu köyünde yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriyesi sırasında 2 kişinin ormanlık alan içerisinde define aradıkları tespit edildi. İki şüpheli detektör ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler; jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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