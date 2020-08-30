Ormanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Zonguldak’ın Devrek İlçesi Akçabey ile Tohumlar köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar tarafından durumun fark edilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye Karabük başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden destek ekipler gönderildi. Yaklaşık 10 hektar alanı kapsayan bölgede yaklaşık 40 arazöz, 3 dozer ve 100 kişilik ekiple çalışma yürütülüyor. Yangını söndürme çalışmalarına Karabük’ten helikopter havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor.