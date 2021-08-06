Orman yangınlarında iki kişi bu aracın içinde şehit oldu!

28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan yangın hızla yayılarak binlerce ağacı, onlarca yerleşim yerini kül etti. Yangına havadan ve karadan kısa sürede müdahale başlarken, bugün müjdeli haber geldi. Manavgat yangını kontrol altına alındı. Yangınlara müdahale sırasında 5'i sivil 7 kişi hayatını kaybetti.

Yangında en ağır hasarı alan mahalleler arasında yer alan Gebece Mahallesi'nde 30 Temmuz'da şehit olan 2 işçinin içinde bulunduğu arazöz görüntülendi. Arazözün ön kısmının tamamen kül olduğu, direksiyon simidine kadar yandığı görüldü.

Gebece Mahallesi'ndeki Gülendağ'ın Beloluk mevkiinde 30 Temmuz Cuma günü öğleden sonra kuvvetlenen yangına müdahalede bulunan arazözün devrilmesiyle alevler arasında kalan sürücü Niyazi Iskarça ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya, yaralı olarak araçtan çıkarken, orman işçileri Erdal Tolka (37) ve Yaşar Cinbaş (53) ise yaşamını yitirdi.

Bergama Orman İşletme Müdürlüğü'nden Tolka ile Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü'nden Cinbaş'ın, yanan arazözün içindeki cansız bedenlerine ise bir gün sonra sabah saatlerine ulaşılabildi. Manavgat yangında 2 ormancıya mezar olan arazöz ise Gülendağ eteklerindeki ormanlık alanda duruyor.

Arazözün arka kısmının yangından etkilenmediği dikkati çekerken, ön kısımda lastiklerden direksiyon simidine kadar tamamen yandığı görüldü.

Ayrıca arazözün deposunda kalan suyun ise bir vanadan damlayarak aktığı dikkati çekti. Yerleşim yerlerinin olduğu Gebece Mahallesi'nden Bergama Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yanan arazözün bulunduğu noktaya ulaşım 1,5 saat sürerken, bölgedeki ağaçların tamamen yandığı gözlendi.