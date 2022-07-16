Orman yangınını polisler söndürdü

Şanlıurfa’da ormanlık alanda çıkan yangın, polisler tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi’nde çıktı. Mahallenin bitişiğindeki ormanlık alanda kuru otlar ve çalılıkların tutuşmasıyla başlayan yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşamadan bölgeye giden polis ekipleri, alevlere müdahale etti. Kahraman polisler, alevlerin arasına dalarak kürekle yangını söndürmeye çalıştı. Alevlerin ilerlemesini engelleyen polislere vatandaşlar da hortumlarla su sıkarak yardım etti.

Yangın kahraman polislerin büyük gayreti sonucu büyümeden söndürüldü.