Orman yangınında çıkan hortumun arasında kalan ormancılar o anları anlattı
ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE DÜN ÇIKAN ORMAN YANGINI SIRASINDA ANİDEN ORTAYA ÇIKAN HORTUM SÖNDÜRME EKİPLERİNE ÇOK ZOR ANLAR YAŞATTI. YANGININ HORTUM SEBEBİYLE BİR ANDA YÖN DEĞİŞTİRMESİ ÜZERİNE PANİKLE BÖLGEDEN UZAKLAŞMAYA ÇALIŞAN GÖREVLİLERİN KORKU DOLU ANLARI KAMERALAR TARAFINDAN KAYDEDİLDİ.
Antalya’da orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında çıkan hortum sebebiyle bir anda alevlerin ortasında kalan orman görevlileri, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.
Antalya’nın Serik ilçesinde dün çıkan orman yangını sırasında aniden ortaya çıkan hortum söndürme ekiplerine zor anlar yaşattı. Yangının hortum sebebiyle bir anda yön değiştirmesi üzerine panikle bölgeden uzaklaşmaya çalışan görevlilerin korku dolu anları kameralar tarafından kaydedildi. Biranda alevlerle karşı karşıya kalan görevlilerden Akif Güneş, o anları anlattı. 10 yıldır bu işi yaptığını ve yangın sırasında bir anda rüzgarın şiddetli yön değiştirmesiyle alevlerin üzerlerine geldiğini söyleyen Güneş, "İlk etapta hortum değildi ama rüzgar şiddetli bir şekilde yön değiştirdi. Alevler üzerimize geldi ve oradan kaçtık. Kaçarken hortum çıktı, o esnada hortum bizi kendine çekti. Zor bela oradan kurtulduk. Aklıma her şey geldi, ölümle burun buruna kaldık. Allah’a şükür kurtulduk. Hortum sonrası çalılara tutunduk, orada yere yıkıldık" dedi.
Şaban Özkan ise, "Dün yaşanan Serik’teki yangına müdahale etmeye başladık, o esnada bir anda alevler üzerimize gelmeye başladı. Biz de o panikle bir anda kaçmaya başladık. Yangın sahasından çıkarken bir anda şiddetli bir fırtına geldi. Çam pürüleri, yapraklar, toz gözümüze geldi, görmemeye başladık, nefes alamadık. Ben zar zor bir ağaç buldum sarıldım. Çok zor anlar yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın. Daha önce ufak tefek olaylar yaşamıştık ama böylesini ilk defa yaşadık" diye konuştu.
|İmsak
|04:41
|Güneş
|06:15
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|19:59
|Yatsı
|21:26
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25