Orman yangınında 3 işçi yanarak yaralandı

Çorum’un Kargı ilçesi Sinanözü köyü ile Sinop’un Saraydüzü ilçesi Yalmansaray köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale eden 3 orman işçisi yaralandı. Olayda 1 arazöz de tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için Zonguldak’ın Karabük ilçe Orman İşletme Müdürlüğünden yangın mahalline sevk edilen ekipte yer alan orman işletme personelleri Bilal K. ve Cemal Ç. ile Çorum’un Kargı İlçe Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilge Kağan Ş., yangına müdahale ettiği sırada yanarak yaralandı. Bilal K., Cemal Ç. ve Bilge Kağan Ş.’nin rüzgarın da etkisiyle aniden dönen alevlerin arasında kalarak yaralandığı, olay anında bir arazözün de tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Yaralanan Orman İşletme Müdürlüğü personelleri ambulanslarla Kargı İlçe Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, Kargı İlçe Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilge Kağan Ş. ve Karabük ilçe Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilal K. yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralılardan Karabük İlçe Orman İşletme Müdürlüğü personeli Cemal Ç.’nin tedavisinin ise Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’nde sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.