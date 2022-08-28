Orman yangınına müdahale sürüyor

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Onikişubat’ın Kısıklı Mahallesi’ndeki ormanlık arazide çıktı.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine, 6 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 2 su tankı ve 4 itfaiye aracı ile 65 kişilik personel sevk edildi. Yangına havadan ise 5 yangın söndürme helikopteriyle müdahaleye ediliyor.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.