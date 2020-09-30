banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Cep telefonu fiyatları artışa geçti
Cep telefonu fiyatları artışa geçti
Steven Gerrard:
Steven Gerrard: "Maçın favorisi Galatasaray
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
4. haftanın hakemleri belli oldu
4. haftanın hakemleri belli oldu

Orman ürünleri üretimi yapan fabrikada gaz bacasının koruma kapağı patladı

ORMAN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ YAPAN FABRİKADA GAZ BACASININ KORUMA KAPAĞI PATLADI, 1 KİŞİ HAFİF YARALANDI.

Asayiş 30.09.2020, 15:15
1
Orman ürünleri üretimi yapan fabrikada gaz bacasının koruma kapağı patladı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de öğlen saatlerinde orman ürünleri fabrikasının buhar bacasında sıkışan gaz emniyet kapağını patlattı. Olayda 1 kişi hafif yaralandı.

Düzce Şıralık Mahallesi’nde öğlen saatlerinde orman ürünleri fabrikasında buhar bacasında patlama meydana geldi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, jandarma, Ambulans ve Kızılay ekipleri sevk edildi. 1 kişinin hafif yaralandığı olayda bacada sıkışan gazın emniyet subapı olan kapağın patlaması sonucunda meydana geldiği bildirildi.

Fabrikanın Makine Mühendisi Can Yaman, korkulacak bir durum olmadığını gaz sıkışması nedeni ile ufak bir patlama olduğunu belirterek, “Sıkışma gaz bacasında olmuş. Orayı arkadaşlar temizlemediği için bu sistemi korumak için özel patlama kapağı var. Böyle yüksek basınç durumlarında basıncı tahliye etsin diye. Sadece o kapak açılmış ve fazla basınç dışarıya çıkmış. Herhangi bir korkulacak durum yok. Sadece emniyet kapağı açılmış gaz dışarı çıkmış. Arkadaşlar orayı temizlemediği için herhangi bir yangın falan şuanda yok. Olay anında burada olmadığım için yaralıyı bilmiyorum” dedi.

Patlamanın meydana gelmesinin ardından yakın çevrede evleri bulunan vatandaşlar, patlamanın hemen ardından çektikleri video ile bir anda korktular.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
21°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Eylül 2020
İmsak 05:28
Güneş 06:53
Öğle 12:59
İkindi 16:17
Akşam 18:55
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0