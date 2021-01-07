Orman ürünleri fabrikasında yangın

Antalya’nın Alanya ilçesinde orman ürünleri fabrikasının toz emme silosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alanya’nın Kestel Mahallesi Dim Çayı mevkiinde bir orman ürünleri fabrikasındaki toz emme silosunda elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangın fabrikanın içene sıçramadan kontrol altına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.