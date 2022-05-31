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Orman ürünleri fabrikasında kazan patladı, yangın çıktı: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Starwood Orman Ürünleri fabrikasında kazan patlaması sonucu çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Asayiş 31.05.2022, 15:42
Orman ürünleri fabrikasında kazan patladı, yangın çıktı: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Starwood Orman Ürünleri fabrikasında kazan patlaması sonucu çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde mobilya fabrikalarına sunta ve talaş üretimi yapılan fabrikanın kazası 13.00 sıralarında meydana geldi.

Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı

Yangın sonrası siyah dumanlar gökyüzüne yükselirken, şehrin bir çok noktasından görüldü. Yangına Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ettiler.

Alevler kısa sürede bastırılırken, patlamada bir işçi hayatını kaybetti, yaralanan 3 işçi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturmanın polis ekiplerince sürdürüldü bildirildi.

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