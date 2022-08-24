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Orman memurlarının aracı takla attı

Bartın’ın Ulus ilçesinde görevden dönen orman memurlarının içinde bulunduğu araç takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Asayiş 24.08.2022, 09:17
Orman memurlarının aracı takla attı

Bartın’ın Ulus ilçesinde görevden dönen orman memurlarının içinde bulunduğu araç takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde meydana geldi. Zonguldak Bölge Müdürlüğüne bağlı Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Sökü Orman İşletme Şefliği hizmet aracı görev dönüşü Zafer köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Kazada araç içinde bulunan İşletme Şefi Murat Çelik, Orman Muhafaza Memurları Mikail Çelik ve Ferdi Bilgili yaralandı.

İlk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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