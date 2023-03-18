Orman İşletme şefliği otoparkında 3 araç yanarak kullanılamaz hale geldi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü Şelale İşletme Şefliği otoparkında çıkan yangında işletmeye ait 1 pikap, personele ait 1 araç ve 1 motosiklet tamamen yandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ayrıca Orman işletme Müdürlüğüne ait 1 arazöz ve 1 pikap da zarar gördü.

İşletme çalışanlarının bir arkadaşlarının kızının cenazesine katılmak için işletme dışında olduğu sırada çıkan yangını ilk gören nöbetçi personel yangına tüp ile müdahalede bulunurken, yangın haberini alarak gelen arkadaşlarıyla birlikte yangının içinde kalan arazözü uzaklaştırdı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangında Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 pikap. Personele ait bir araç ve motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca Orman işletme müdürlüğüne ait 1 pikap ve 1 arazöz kısmen yandı.