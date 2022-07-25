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Orman arazisinde kenevir yetiştirirken yakalandı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde ormanlık arazide yasadışı olarak kenevir yetiştiren bir şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 25.07.2022, 11:29
Orman arazisinde kenevir yetiştirirken yakalandı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde ormanlık arazide yasadışı olarak kenevir yetiştiren bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Armutalan Mahallesinde A.B.(50) isimli şahsın, orman arazisinde kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen mevkide arama yapan jandarma ekipler, 35 kök kenevir bitkisi ile kurutulmaya bırakılmış 119 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Kenevir bitkileri ve uyuşturucu madde, imha edilmek üzere muhafaza altına alınırken; A.B. adlı şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

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