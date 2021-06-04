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Orhangazi Tüneli’nde araç yandı
İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli girişinde seyir halindeki bir araçtan alevler çıktı. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği’nin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Asayiş 04.06.2021, 02:15
İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli girişinde seyir halindeki bir araçtan alevler çıktı. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği’nin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli girişinde seyir halindeki aracın motor kısmında yangın çıktı.
3 Haziran 2021 Perşembe akşamı saat 20:30’da, 16 AGS 484 plakalı araçta çıkan yangın, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği’nin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.Araçtaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.