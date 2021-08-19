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Organları 3 hastaya umut oldu

Samsun’da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden bir kişinin organları ailesi tarafından bağışlanınca 3 hastaya umut oldu.

Asayiş 19.08.2021, 16:22
Organları 3 hastaya umut oldu

Samsun’da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden bir kişinin organları ailesi tarafından bağışlanınca 3 hastaya umut oldu.

Edinilen bilgiye göre, Sinop’ta ikamet ettiği öğrenilen 39 yaşındaki Saim A. beyin kanaması geçirdi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Saim A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailesi organlarını bağışladı.

Saim A.’nın 2 böbreği Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde organ bekleyen 2 hasta için alındı, karaciğeri de Ankara’daki bir hastaya nakil için Başkent’e gönderildi.

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