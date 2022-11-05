Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş’ta, organize suç örgütüne yönelik "Yağmacı Kardeşlere Bozgun" adlı operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 10’u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik olarak düzenlediği operasyonda 19 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 1’i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 18 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan 18 zanlıdan 10’u tutuklandı.