Organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş’ın 2. adamı yakalandı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş’ın 2. adamı M.D isimli şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu’nda Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’ndeki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde ihbar üzerine operasyon için düğmeye bastı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler 1 Haziran’da adrese operasyon düzenledi. Operasyonda M.D. isimli şahıs ile Fas uyruklu M.I. ve S.A. isimli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 8 kilogram 690 gram metamfetamin, 280 gram kimyasal madde, 2 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 adet cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 100 lira ve 700 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2’si kadın 3 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şahıs, organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş’ın 2. adamı çıktı

Öte yandan, operasyonda gözaltına alınan M.D isimli şahsın organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş’ın 2. adamı olduğu ortaya çıktı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan açılan davada hakkında yakalama kararı bulunan Fırat Delibaş ise 2018 yılında yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.