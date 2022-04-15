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Organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü, 2022 yılının ilk 3.5 aylık döneminde gerçekleştirilen 29 operasyonda 2 ulusal, 27 yerel organize suç örgütü çökertildiğini açıkladı.
Asayiş 15.04.2022, 10:15
Emniyet Genel Müdürlüğü, 2022 yılının ilk 3.5 aylık döneminde gerçekleştirilen 29 operasyonda 2 ulusal, 27 yerel organize suç örgütü çökertildiğini açıkladı.
Bu operasyonlarda, 760 şüpheli şahsa işlem yapıldı, 214 şüpheli şahıs tutuklandı.
KOM Daire Başkanlığınca yürütülen planlı operasyonlar esnasında; 112 tabanca, 4 uzun namlulu silah, 33 av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca, 4.280 adet farklı çap ve markalarda fişek 563 çek-senet ele geçirildi.