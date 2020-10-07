Organize sanayi bölgesinden yayılan koku ilçeyi ayağa kaldırdı
KOCAELİ'NİN DİLOVASI İLÇESİNDEKİ KÖMÜRCÜLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE BİR FİRMADA DEPOLANAN KÖMÜRLERİN YANMASI NEDENİYLE YAYILAN KOKUYA TEPKİ GÖSTEREN SANAYİ BÖLGESİNİN KAPISININ ÖNÜNDE EYLEM YAPIP ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞINI ENGELLEDİ. VATANDAŞLAR OLAY YERİNE GELEN DİLOVASI KAYMAKAMI MUSTAFA ASIM ALKAN KONU İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPMASININ ARDINDAN DAĞILDI.
Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi’nde bir firmada depolanan kömürlerin yanması nedeniyle yayılan kokuya tepki gösteren vatandaşlar eylem yapıp araç giriş çıkışını engelledi. Vatandaşlar, olay yerine gelen Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan’ın açıklamasından sonra dağıldı.
Kocaeli’nin Dilovası ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve bir süre önce taşınmasına karar verilen Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir firmanın depolama alanında bulunan kömür yığını alevlere teslim oldu. Çıkan yangın nedeni ile yayılan kötü koku ilçede vatandaşları harekete geçirdi. Kokudan rahatsız olan yaklaşık 150 kişilik bir grup, sanayi bölgesine gelerek eylem yaptı. Vatandaşlar sanayi bölgesine araç giriş ve çıkışlarını engelledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşlara dağılmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Daha sonra bölgeye gelen Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, eylem yapan vatandaşlarla konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. Kokunun yayılmasına neden olan firmaya 88 bin TL ceza kesildiğini söyleyen Kaymakam Alkan, yangının söndürülmesi için çalışmaların devam ettiğini belirterek vatandaşlardan sabırlı olmalarını istedi. Kaymakam Alkan’ın yaptığı açıklamaların ardından vatandaşlar bölgeden ayrıldı.
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