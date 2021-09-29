Organize dolandırıcılık çetesi Arnavutköy’de kıskıvrak yakalandı

Kahramanmaraş’taki bir kumaş fabrikasından aldıkları malzemeleri belirtilen adrese götürmek yerine çalarak kayıplara karışan çete üyeleri, İstanbul Arnavutköy’de kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Kahramanmaraş’ta bulunan bir kumaş fabrikasının sahibi olan Gökhan D., ürünlerin taşınması için nakliye işleri ile uğraştığını iddia eden ve "Barış" olarak tanınan Baran Ç. ile irtibata geçti. Kahramanmaraş’taki fabrikasından 1 milyon 700 bin TL’lik ürünü tıra yükleyen ve belirttiği adrese gönderilmesini isteyen Gökhan D., tır yola çıktıktan sonra iki gün geçmesine rağmen ürünlerin gitmesi gereken yere ulaşmadığını fark etti. Daha sonra Gökhan D.’yi arayan bir şahıs, kendi ürünlerinin daha ucuz fiyata satılmak istendiğini söyledi. Bunun üzerine Gökhan D.’nin avukatı polis ekipleri ile iletişime geçti. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı çalışmada, çalınan malzemelerin Hadımköy Ömerli’deki bir depoda olduğu tespit edildi. Depoya düzenlenen baskında, nakliye işleri ile uğraştığını iddia eden Barış lakaplı Baran Ç., suça karışan tır şoförü Ali S. ve çalınan malları satmaya çalışan Mesut B. kıskıvrak yakalandı. 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.