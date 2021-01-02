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Ören Bayan’ın eski sahiplerini öldüren sanıkların cezası onandı

Yargıtay, Ören Bayan’ın eski sahiplerinden Jak Karako ve eşi Georgia Karako’nun öldürülmesine ilişkin davada ayrı ayrı 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis alan Özbek asıllı karı kocanın cezalarını onadı.

Asayiş 02.01.2021, 13:23
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Ören Bayan’ın eski sahiplerini öldüren sanıkların cezası onandı

Yargıtay, Ören Bayan’ın eski sahiplerinden Jak Karako ve eşi Georgia Karako’nun öldürülmesine ilişkin davada ayrı ayrı 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis alan Özbek asıllı karı kocanın cezalarını onadı.

Ören Bayan’ın eski sahiplerinden Jak Karako ve eşi Georgia Karako’nun öldürülmesine ilişkin İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava 11 Mart 2016 tarihinde karara bağlanmıştı. Mahkeme heyeti, Özbek asıllı karı koca Fakhodjon Yusupova ve eşi Gulbakhor Yusupova’yu ‘nitelikli kasten öldürme’ ve ‘nitelikli yağma’ suçundan ayrı ayrı 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12’şer yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Kararı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezayı geçtiğimiz günlerde oy birliğiyle onadı.

Yargıtay ilamında savunmalarının reddedildiği anlatıldı

Yargıtay ilamında, toplanan deliller doğrultusunda sanıkların ‘nitelikli kasten öldürme’ ve ‘nitelikli yağma’ suçunun işlediğinin tespit edildiğini, savunmalarının değerlendirilip inandırıcı gerekçeler ile reddedildiği kaydedildi.

Cezalar oy birliğiyle onandı

İncelenen dosyaya göre isabetsizliğin görülmediğinin anlatıldığı Yargıtay ilamında, temyiz itirazlarının reddedildiği belirtildi. Yargıtay ilamında, ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan sanıklara verilen ayrı ayrı 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının onanmasına oy birliğiyle karar verildiği anlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Ören Bayan’ın eski sahiplerinden 77 yaşındaki Jak Karako ile eşi 69 yaşındaki Georgia Karako 22 Ağustos 2014 tarihinde Ortaköy’de oturdukları lüks sitedeki evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş şekilde bulunmuşlardı. Soruşturma kapsamında Karako çiftinin yardımcıları olan Özbek asıllı Fakhodjon Yusupova ve Gulbakhor Yusupova cinayet zanlısı olarak gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ‘kasten öldürme’ suçundan ayrı ayrı 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ‘yağma’ suçundan 7’şer yıl hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamenin gönderildiği İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi 11 Mart 2016 tarihinde davayı karara bağlamıştı. Mahkeme heyeti, sanıklar Fakhodjon Yusupova ve eşi Gulbakhor Yusupova’yu ‘nitelikli kasten öldürme’ ve ‘nitelikli yağma’ suçundan ayrı ayrı 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrı ayrı 12’şer yıl hapis cezasına çarptırmış ve cezalarında indirim uygulamamıştı.

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