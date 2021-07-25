banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Umre sezonu başladı!
Umre sezonu başladı!
5 yaşındaki çocuk koronadan öldü!
5 yaşındaki çocuk koronadan öldü!
Erdoğan’ın güvenliği yok dediler, sözleşmeyi iptal ettiler!
Erdoğan’ın güvenliği yok dediler, sözleşmeyi iptal ettiler!
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı mesajı
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı mesajı

Ordu’ya şehit ateşi düştü

Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney, bugün memleketi Ordu’da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Asayiş 25.07.2021, 10:42
Ordu’ya şehit ateşi düştü
banner502

Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney, bugün memleketi Ordu’da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin hain saldırısında 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Bölgedeki kirpi aracına düzenlenen saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney’in Ordulu, Sözleşmeli Er Emrah Arslan’ın ise Samsunlu olduğu öğrenildi. Şehit İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney, bugün memleketi Ordu’nun Akkuş ilçesine bağlı Akpınar

Mahallesi’nde kılınacak namaz sonrası düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner501