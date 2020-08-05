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Ordu’da yolcu otobüsünde 95 şişe sahte içki ele geçirildi
ORDU’DA BİR YOLCU OTOBÜSÜNDE YAPILAN ARAMADA 95 ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 05.08.2020, 15:30
Ordu’da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 95 şişe sahte içki ele geçirildi.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul’dan Giresun’a giden yolcu otobüsü Ordu’da durduruldu.
Otobüste yapılan aramada 95 şişe sahte viski ve 20 şişe sahte rakı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem yapıldı.
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