banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Pençe-Kilit bölgesinde bir teğmen şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde bir teğmen şehit oldu
Edin Visca’dan kötü haber
Edin Visca’dan kötü haber
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi

Ordu’da yolcu minibüsü köprüden uçtu: 8 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yolcu minibüsünün köprüden uçtuğu kazada 8 kişi yaralandı.

Asayiş 13.08.2022, 12:43
Ordu’da yolcu minibüsü köprüden uçtu: 8 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yolcu minibüsünün köprüden uçtuğu kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Fatsa-Kumru yolu Ayazlı Mahallesi Kızıalcasu Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İslam Y.’nin kullandığı 52 M 8589 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılcasu Köprüsü’nden aşağı uçarak bir ağaca takılı kaldı. Kazada yaralanan 8 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ünye ve Fatsa ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Fatsa-Kumru yolu kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, güvenlik güçleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu