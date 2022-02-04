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Ordu’da yangın: 2 çocuk hayatını kaybetti
Ordu’nun Korgan ilçesinde tüp patlaması sonucu meydana gelen yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.
Asayiş 04.02.2022, 14:00
Ordu’nun Korgan ilçesinde tüp patlaması sonucu meydana gelen yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Tepealan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüp patlaması sonucu 1 evde yangın çıktı. Yangında evde bulunan biri 4, diğeri 1 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürme çalışması yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.