Ordu’da yamaç paraşütçüsü, eğitim yaparken denize düştü

Ordu’da, yamaç paraşütü ile eğitim yapmak için Boztepe’den kalkış yapan bir kişi, kontrolünü kaybedince denize düştü. Sudan çıkartılan şahıs, olaydan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre yamaç paraşütü eğitimi yapmak için Trabzon’dan Ordu’ya gelen Mesut Altın (31) isimli yamaç paraşütçüsü, şehrin seyir terası olarak adlandırılan ve yamaç paraşütü kalkış alanı olan 530 metre yükseklikteki Boztepe’den havalandı. Hocaların ile birlikte eğitimde olan ve bir süre havada kalan Altın, tekli uçuş yaptığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kıyıya yaklaşık 100 metre açıklıkta denize düştü. Durumun, çevredekiler tarafından ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı arama kurtarma ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yüzme bildiği için ekiplerin de yardımıyla sudan çıkarak kıyıya ulaşan Mesut Altın, olaydan yara almadan kurtuldu.

Olayı anlatan Hicabi Minnet isimli vatandaş, “Sahilde gezindiğim esnada denizde hareketlilik gördüm. Boztepe’den atlayan kişi denize düştü, Allah’tan yüzme biliyor kıyıya ulaştı. Zaten bu sırada itfaiye ekipleri de ulaşmıştı. Onlar da dalarak arkadaşı denizden çıkarttılar. Can kaybı ve yaralanma yok, yine de sağlık ekiplerine teslim edildi” dedi.

Öte yandan olay yerinde sağlık kontrolleri yapılan Mesut Altın, sonrasında ise bırakılırken, Altın’ın denizde kalan paraşütü ile diğer malzemeleri ekiplerce kıyıya çıkartılıp, yakınlarına teslim edildi.

(SK-MAY-