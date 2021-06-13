Ordu’da trafik kazası : 2 ölü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ünye-Fatsa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şeref Güney yönetimindeki 55 EH 052 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan sulama kanalına girdi. Yaklaşık 10 metre sulama kanalı içinde sürüklenen otomobil, kanal üzerinde bulunan beton geçiş köprüsüne çarptı. Kazada sürücü Şeref Güney ile eşi Fatma Güney ağır yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Fatma Güney kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesinde, Şeref Güney ise Ordu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.