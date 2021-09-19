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Ordu’da trafik kazası: 1 yaralı

Ordu’da, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Asayiş 19.09.2021, 11:55
Ordu’da trafik kazası: 1 yaralı

Ordu’da, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Eskipazar Mahallesi Ordu Şehitliği Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Ö. idaresindeki 52 AH 345 plakalı otomobil ile Bayram K. idaresindeki 55 RB 761 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil trafik lambalarının olduğu direğe çarptı. Kazada Ayşe Ö. (65) yaralandı. Yaralı kadın ihbar üzerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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