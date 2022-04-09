Ordu’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Ordu’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Ordu-Samsun karayolu Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bünyamin Tem yönetimindeki 06 BKM 349 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin direğine çarptı. Kazada Havva Tem(64) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Bünyamin Tem, Handan Tem ve Metehan Tem ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.