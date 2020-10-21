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Ordu’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ORDU'NUN KORGAN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ RECEP ADLIM

Asayiş 21.10.2020, 03:31
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Ordu’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu’nun Korgan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Tepealan Mahallesi, Düzdağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Adlım (25) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Ürüpet Pala yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıları Korgan Devlet Hastanesine götürdü. Burada sürücü Recep Aslım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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