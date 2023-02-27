Ordu’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Ordu’da silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı.

Olay, Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Ziya E. (49), gittiği iş yerinin bahçesinde bulunan Sait E. (68) ile oğlu Evren E.’ye (40) tabanca ile ateş açtı. Olayda baba ve oğlu yararlanırken, Yusuf Ziya E. olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek, suç aleti ruhsatlı tabancası ile birlikte teslim oldu. Şüpheli, savcılığın talimatı ile gözaltına alındı.

Şahıslar arasında alacak-verecek yüzünden anlaşmazlık olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.