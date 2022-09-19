Ordu’da silahlı olaylara karışan 8 kişi adliyeye getirildi

Ordu’nun Ünye ilçesinde silahlı olaylara karıştığı öğrenilen 8 kişi adliyeye getirildi.

İlçede geçen günlerde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişinin yaralanması olayının ardından Ünye Başsavcılığı’nın arama kararına ilişkin Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ile Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa devam eden soruşturma çerçevesinde silahlı olaylara karıştığı öğrenilen 8 kişi, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet ekiplerinin dört günlük çalışması sonucu yakalanan 8 şüpheli, sabahın erken saatlerinde Ünye Adliyesi’ne getirildi. Adliye çevresinde polis geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili bağlantısı olduğu öğrenilen kişilerin savcılıktaki ifadeleri devam ediyor.