Ordu’da sahte para operasyonu

Ordu’da piyasaya sahte para sürmek isteyen 3 kişilik şebeke yakalandı. Şebeke elemanlarından 1’i tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Perşembe ilçesinde parada sahtecilik suçuna karışan ve piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen 3 kişi Gölköy ilçesinde yakalandı. Bu kişilerin araçlarında yapılan aramada 383 adet olan ve toplam 38 bin 100 TL sahte banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 3 kişiden 1’i tutuklanırken 2 kişi serbest bırakıldı.