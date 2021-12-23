Ordu’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3’e yükseldi

Ordu’da, sahte içkiden ölenlerin sayısı 3’e yükselirken, yine sahte içki nedeniyle 4 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Yeni yıl öncesi piyasaya sürülen sahte alkollü içkilerin yayılımını engellemek için tüm Türkiye’de emniyet ekipleri operasyonlarını sürdürürken, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor. Geçtiğimiz gün Fatsa ilçesinde sahte alkol nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, bugün ise Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında bulunan Gökhan T.’nin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan Ordu’da son bir haftada sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.