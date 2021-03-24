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Ordu’da sahte enerji içeceği ele geçirildi

Ordu’da çok sayıda sahte marka enerji içeceği ele geçirildi.

Asayiş 24.03.2021, 10:19
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Ordu’da sahte enerji içeceği ele geçirildi

Ordu’da çok sayıda sahte marka enerji içeceği ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı’nca mali suçlar ile mücadele kapsamında Fatsa ilçesinde sahte markalı enerji içeceği satıldığı bilgisinin alınması üzerine 3 şüpheli şahsa ait iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada bin 393 adet sahte enerji içeceği ele geçirildi

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.
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