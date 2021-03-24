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Ordu’da sahte enerji içeceği ele geçirildi
Ordu’da çok sayıda sahte marka enerji içeceği ele geçirildi.
Asayiş 24.03.2021, 10:19
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Ordu’da çok sayıda sahte marka enerji içeceği ele geçirildi.
Ordu İl Jandarma Komutanlığı’nca mali suçlar ile mücadele kapsamında Fatsa ilçesinde sahte markalı enerji içeceği satıldığı bilgisinin alınması üzerine 3 şüpheli şahsa ait iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada bin 393 adet sahte enerji içeceği ele geçirildiOlayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.