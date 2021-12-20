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Ordu’da sahte alkolden ölüm
Ordu’nun Fatsa ilçesinde 1 kişi sahte alkolden zehirlenerek hayatını kaybetti.
Asayiş 20.12.2021, 19:20
Ordu’nun Fatsa ilçesinde 1 kişi sahte alkolden zehirlenerek hayatını kaybetti.
Fatsa ilçesinde İzmir’deki bir firmadan kargo yoluyla gönderilen sahte alkolden tüketen 3 şahıs hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına 3 kişiden 1’i hayatını kaybederken, diğer şahısların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde olay ile ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin sorgusu sürüyor.