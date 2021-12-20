Ordu’da sahte alkolden ölüm

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 1 kişi sahte alkolden zehirlenerek hayatını kaybetti.

Fatsa ilçesinde İzmir’deki bir firmadan kargo yoluyla gönderilen sahte alkolden tüketen 3 şahıs hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına 3 kişiden 1’i hayatını kaybederken, diğer şahısların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde olay ile ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin sorgusu sürüyor.