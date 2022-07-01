banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ceviz reçelinin lezzet yolculuğu
Ceviz reçelinin lezzet yolculuğu
Çanakkale’de sardalyanın kilosu 120 lira oldu
Çanakkale’de sardalyanın kilosu 120 lira oldu
Bugün hava nasıl olacak? 1 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 1 Temmuz 2022
Filenin Sultanları yarı finalde
Filenin Sultanları yarı finalde

Ordu’da patpat kazası: 1ölü, 1 yaralı

Ordu’nun Kumru ilçesinde meydana gelen patpat kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Asayiş 01.07.2022, 10:34
Ordu’da patpat kazası: 1ölü, 1 yaralı

Ordu’nun Kumru ilçesinde meydana gelen patpat kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Eskiçokdeğirmen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet B. (57) eşi Emine B. (57) ile patpat diye tabir edilen tarım aracıyla odun toplamak için ormanlık alana gitti. Geri dönen çift, evlerinin önüne geldikleri esnada patpat devrildi. Sürücünün yan tarafından oturan Emine B., üzerine devrilen patpatın altında kaldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çifti Kumru Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Emine B., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ahmet B.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu