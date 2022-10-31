Ordu’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, kaçan sürücü aranıyor

Ordu’da bir otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Ekipler olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Eskipazar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu’dan Ulubey istikametine giden plakası tespit edilemeyen bordo renkli Tofaş marka otomobil, Dursun Çonkara’ya (77) çarparak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaşlı adamı hastaneye kaldırdı. Çankara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.