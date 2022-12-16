Ordu’da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Fatsa - Kumru yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vedat B. yönetimindeki motosiklet, karşı istikametten gelen 52 ACA 611 plakalı Bayram G. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yerinde adeta can pazarı yaşanırken, motosiklet üzerinde bulunan Serkan U.’nun ise olay yerinde bacağı koptu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralı motosiklet sürücüsü Vedat B. ve Serkan U. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.