Ordu’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ordu’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şahincili Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan A. isimli sürücünün kullandığı 81 BG 257 plakalı otomobil, İstek E. idaresindeki 52 ACS 709 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.