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Ordu’da minibüs fındık bahçesine uçtu: 11 yaralı
Ordu’nun Ulubey ilçesinde minibüsün fındık bahçesine uçtuğu kazada 11 kişi yaralandı.
Asayiş 23.05.2022, 19:35
Ordu’nun Ulubey ilçesinde minibüsün fındık bahçesine uçtuğu kazada 11 kişi yaralandı.
İlçenin Akpınar Mahallesi’nde seyreden Ali Canlı idaresindeki 52 M 9032 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine uçtu. Kazada 5’i ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılar Ulubey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.