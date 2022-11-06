Ordu’da mantardan zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlanan 6 kişi hastanelik oldu.

Olay, ilçeye bağlı Çatak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı aileden Fidan (56), Adem (44), Nursen (34), Efe Eymen (10), Fatma Yıldırım (46) ile Elmas Beldek (59) ormandan toplanan mantarı yedikten sonra fenalaştı. Kusma, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle Ünye Devlet Hastanesi’ne başvuran 6 kişiden 5’i Samsun’a, 1 kişi ise Altınordu ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı