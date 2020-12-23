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Ordu’da kumar oynayan 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza
Ordu Valisi Tuncay Sonel, bir kulübede kumar oynayan 16 kişi hakkında 50 bin 400 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.
Asayiş 23.12.2020, 18:36
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Ordu Valisi Tuncay Sonel, bir kulübede kumar oynayan 16 kişi hakkında 50 bin 400 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.Vali Tuncay Sonel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oynandığını tespit edildiğini ifade etti. Vali Sonel açıklamasında, "Bir ilçemizde emniyet sorumluluk bölgemizde tespit edilen bir kulübede 16 kişi kumar oynarken yakalandılar. 16 kişiye de Kovid-19 illetine karşı alınan tedbirlere uymadıklarından 50 bin 400 para cezası verdik. Ne diyeyim ki" ifadelerine yer verdi.
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